Stupro Viterbo, CasaPound e Salvini chiedono la castrazione chimica per i colpevoli

Il vicepremier Matteo Salvini e CasaPound tornano a chiedere la castrazione chimica per pedofili e stupratori. Intervenendo sul caso del consigliere del gruppo di estrema destra arrestato per violenza sessuale, il leader della Lega ha affermato: "La galera non basta, chiederemo l'immediata discussione della nostra proposta di legge". "Auspico pene durissime come per ogni altro infame stupratore", ha detto il segretario di CasaPound, Simone Di Stefano.