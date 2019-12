Strappo M5s, Di Maio: "Senatori alla Lega? Accludano listino prezzi"

Dopo il passaggio del senatore Ugo Grassi dal M5s alla Lega in seguito allo strappo sul Mes, arriva la reazione di Luigi Di Maio. Il quale, in un video su Facebook, spiega che i senatori che intendono farlo "possono passare alla Lega, ma non raccontino balle e dicano che il tema non è il Mes ma che gli hanno proposto altre contropartite". E sottolinea che nella lettera per il cambiamento di gruppo "farebbero bene ad aggiungere il listino prezzi".