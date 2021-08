Strage di Bologna, Cartabia: "E' snodo dell'intera storia d'Italia"

"Il processo attualmente in corso, che fa compiere un salto in avanti verso la ricostruzione dei fatti, è una necessità per l'intera storia del Paese". Così il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento alla commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. "La stazione di Bologna è uno snodo, non solo uno snodo ferroviario e geografico, è uno snodo storico dell'intera storia d'Italia", ha quindi aggiunto.