Strage di Bologna, associazione per le vittime: "Nar liberi trattati da star"

"E' sconvolgente il trattamento di favore di alcuni responsabili, ricompensati lautamente per il loro silenzio" sulla strage di Bologna. Lo ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione per le vittime dell'attentato del 2 agosto 1980, parlando degli omicidi commessi dagli ex terroristi dei Nar Francesca Mambro e Giusva Fioravanti. "Non hanno mai collaborato, oggi sono pienamente liberi e spesso trattati come star", ha aggiunto.