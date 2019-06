Stop grandi navi in laguna Venezia,Lega: piano bloccato da Toninelli

L'incidente a Venezia tra una nave da crociera e un battello diventa un caso politico. Per Salvini la "colpa" è del M5s che ha fermato il piano per lo stop delle grandi navi in laguna, già condiviso con autorità locali e armatori: "Tutto è bloccato da mesi perché è arrivato un no da un ministero, non della Lega". La battuta di arresto, ha spiegato poi il Carroccio, è da imputare al ministro Toninelli che non ha mai "preso una decisione definitiva".