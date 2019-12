Stop a navi migranti, Salvini: "Mi autodenuncio, lo rifarò"

"Se mi devono chiamare in tribunale per rispondere di quello che ho fatto mi autodenuncio: lo rifarò in futuro". Lo ha detto Matteo Salvini riferendosi all'accusa di sequestro di persona nei confronti dei migranti a bordo della nave Gregoretti. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "i rimpatri aumentati con il ministro Lamorgese sono figli delle nostre iniziative, spero che aumentino anche se con questo governo sono raddoppiati gli sbarchi".