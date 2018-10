Stefano Cucchi, ministro Trenta: "In tanti dobbiamo chiedere scusa"

Nessun commento è arrivato invece a caldo da Ilaria Cucchi subito dopo l'appuntamento con il ministro. In un post su Facebook la sorella di Stefano ha voluto ringraziare Trenta esprimendo rispetto per i carabinieri ma, allo stesso tempo chiedendo rispetto per il processo in corso: "Chiedo scusa ai giornalisti che ci stavano aspettando - afferma Ilaria Cucchi - ma non me la sono sentita di rilasciare dichiarazioni. Non era quella la sede per una cittadina normale come me. La ministra della Difesa è stata estremamente umana e gentile nei nostri confronti però visto come è andato l'incontro, non per responsabilità sua, non mi sentivo di dire nulla. Rispetto profondamente l'Arma dei Carabinieri ma vorrei che vi fosse uguale rispetto per il processo in corso per far luce sulla morte di mio fratello".



All'incontro al ministero durato oltre un'ora ha partecipato anche l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo e il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri: e proprio con quest'ultimo ci sono stati alcuni momenti di freddezza; un confronto teso tra la stessa Ilaria e il generale soprattutto in relazione agli accertamenti che l'Arma sta conducendo sui militari coinvolti nella vicenda. E' stato questo il motivo che ha spinto Ilaria a non incontrare la stampa al termine dell'incontro.