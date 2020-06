Stati Generali, sindacalista Soumahoro a Conte: servono fatti, non parole

Aboubakar Soumahoro è stato ricevuto da Giuseppe Conte. "Servono fatti, non più parole", ha detto l'attivista per i diritti dei braccianti e sindacalista al premier. Soumahoro si è incatenato per protesta davanti a Villa Pamphili, dove si stanno svolgendo gli Stati Generali dell'economia, e ha iniziato anche uno sciopero della sete e della fame.