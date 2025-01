La Cisl - "La sottoscrizione definitiva del contratto 2022/2024 della funzioni centrali, avvenuta oggi all'Aran, è per la Cisl motivo di grande soddisfazione perchè ai quasi 200.000 lavoratori del settore vengono finalmente date le risposte attese in termini di miglioramenti economici e normativi". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "E' tempo ora di guardare al futuro e avviare rapidamente il negoziato per il rinnovo del contratto 2025/2027 per il quale risultano già allocate nella legge di bilancio 2025 le risorse necessarie, situazione assolutamente inedita e mai avvenuta in precedenza - aggiunge - un ringraziamento va a tutti coloro, in primis alla federazione del pubblico impiego, che con concretezza e responsabilità hanno reso possibile questo grande risultato nella speranza di poter continuare con spirito costruttivo un percorso negoziale anche per gli altri comparti e aree della P.A. scevro di anacronistiche contrapposizioni, nel solo interesse dei lavoratori che attendono da tempo i rinnovi contrattuali".