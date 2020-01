“Stasera Italia”, il direttore Paolo Liguori: “Sardone contro Sardine”

Il movimento delle Sardine continua a far parlare e su di loro a “Stasera Italia” l’europarlamentare leghista Silvia Sardone:ha commentato: “Io non ho ancora capito il programma delle Sardine. L’unica cosa ben chiara è che a loro non sta per nulla simpatico Salvini”. A lei risponde il direttore Paolo Liguori che ironicamente ha detto: “Sardone contro Sardine è già un titolo”; e poi ha continuato: “Le loro manifestazioni le ho sempre viste come una conseguenza della crisi dei grillini. Dalle elezioni ad oggi c’è stata una crisi enorme di quello che è stato il primo partito nelle ultime elezioni politiche in Italia”.