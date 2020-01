Le Sardine: "L’8 marzo raduno nazionale per decidere il futuro, non saremo un partito"

Le Sardine nuotano sempre più veloci. Il movimento, infatti, ha stabilito la data del raduno nazionale: sarà il prossimo 8 marzo per "non disperdere il patrimonio di questi mesi". A confermarlo, durante una conferenza stampa a Bologna, il portavoce Mattia Santori. Sarà un'occasione anche per tracciare il futuro del movimento. In ogni caso, precisa Santori, "non diventeremo un partito". Lo stesso ha però poi aggiunto che all'interno delle Sardine ci sono posizioni diverse: "Personalmente credo che in questo momento ci interessi dialogare con la politica, non come partito".