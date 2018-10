Stampa, Di Maio ancora duro: conflitto d'interesse | Odg: emergenza libertà

"Ai colleghi del gruppo Gedi chiamati in causa - continua Carlo Verna Presidente nazionale Ordine dei giornalisti - esprimo intanto la piena e totale solidarietà nonché la vicinanza del Consiglio nazionale, che non si farà tacitare dalle minacce abolizioniste dell'ordine dei giornalisti. Anzi - aggiunge Verna - saremo in campo con maggior forza e schiena dritta. Nessuno s'illuda di poter cancellare con qualunque provvedimento di legge il giornalismo" . E annunciando diverse iniziative, anche un invito: "Auspico che, se solo di infelice espressione si è trattato, il vicepremier Di Maio chieda scusa".



Ma le scuse, evidentemente non sono arrivate. "Nei media c'è un conflitto di interesse pazzesco - insiste nella sua linea Luigi Di Maio da Atella (Potenza) - da una parte c'è Berlusconi, dall'altra De Benedetti. Io non ho neanche il potere di negare il diritto di critica: quindi adesso non si mettano a fare le vittime alcuni giornali dopo che mi hanno riempito e impallinato con fake news per sei anni. Abbiano almeno la decenza di sapere che il Ministro dello Sviluppo economico non ha nessun potere per chiudere un giornale e meno male".



La solidarietà dai Cdr dei principali quotidiani nazionali. Subito dopo i comunicati de La Stampa e del Corriere della sera, continuano gli attestati di solidarietà da parte dei grandi quotidiani italiani alle testate del gruppo Gedi (come Repubblica e L'Espresso) in seguito all'attacco del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Anche il Fatto quotidiano ha condannato le parole del vicepremier con toni molto duri: "Quando giornali e siti di informazione chiudono, dichiarano esuberi o sono costretti a contratti di solidarietà, a rimetterci non sono solo i giornalisti e quindi la democrazia. Il mercato editoriale e quello pubblicitario vivono situazioni di difficoltà, connesse anche alla trasformazioni tecnologiche (...). È inaccettabile che Luigi Di Maio liquidi i problemi di un importante gruppo come Gedi (...) con offensivi riferimenti a ' bufale' e ' fake news', cioè a una linea editoriale che non gli piace. Un'informazione libera e di qualità risponde al primario interesse di un Paese al quale non può certo bastare la propaganda di chi sta al governo", conclude il comunicato. Il Cdr del Sole 24 Ore: "Accusare i giornali di produrre bufale e fake news, passando il tempo ad alterare la realtà, è - questa sì - una narrazione 'alla rovescia'". Mentre il Comitato di Redazione del Messaggero scrive: "Auspicare la chiusura di giornali significa voler cancellare ogni forma di pensiero critico e di dissenso, ed è per questo un comportamento pericoloso - ancora più grave perché adottato da un alto esponente del Governo - che va democraticamente contrastato in ogni sede".



Il comunicato dell'Fnsi. "Auspicare la morte dei giornali non è degno di chi guida un Paese di solide tradizioni democratiche come è l'Italia, ma è tipico delle dittature", hanno affermato in una nota Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana). Il vicepremier, "come del resto buona parte del governo, sogna di cancellare ogni forma di pensiero critico e di dissenso e si illude di poter imporre una narrazione dell'Italia lontana dalla realtà", hanno aggiunto.