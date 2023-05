Sport, via libera dal Senato all'inserimento in Costituzione

Il Senato ha dato il via libera al ddl per l'inserimento dello sport in Costituzione con 170 voti favorevoli, nessun contrario e un astenuto.

Poiché si tratta di un provvedimento che modifica la Carta, dopo l'ok di palazzo Madama il provvedimento tornerà alla Camera per la quarta e ultima lettura. Il testo, che si compone di un solo articolo, aggiunge in coda all'articolo 33 della Carta che "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".