Lo Spid va in pensione? Il governo punta sulla carta d'identità elettronica

Butti vuole "semplificare la vita in digitale" e la immagina così, "proprio come quella che gli italiani portano nel loro portafogli dal 1931". In una lettera sul tema al Corriere della Sera il sottosegretario scrive: " Stiamo lavorando, sulla base di questa idea, sondando le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti. I primi esiti dei nostri colloqui sono incoraggianti e li puntualizzeremo nei prossimi mesi con estrema trasparenza".

"Aumentare la sicurezza e risparmiare sui costi"

"Vorremmo lavorare per assicurare il rilascio della Cie da remoto, a costo zero e in 24 ore, e per garantirne la sua usabilità, attraverso soluzioni semplici almeno quanto lo Spid. Nei prossimi mesi occorrerà coinvolgere i fornitori di identità digitale. Un'idea potrebbe essere chiedere loro un supporto alla migrazione a Cie, favorendo una transizione negoziata tra i due sistemi", aggiunge. L'obiettivo, spiega Butti, è "semplificare la vita in digitale dei nostri cittadini, per aumentare la sicurezza (perché più credenziali e strumenti di accesso significano più rischi), per rendere più accessibili i servizi digitali e, infine, per risparmiare (perché Spid ha un costo per lo Stato)".