Speranza: "Quattro milioni di italiani non si curano per motivi economici"

Quattro milioni di italiani "non si curano come dovrebbero per motivi economici". L'allarme è stato lanciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che afferma: "Bisogna riportare tutte queste persone dentro il Servizio sanitario nazionale". Secondo Speranza la questione del ticket va quindi rivista sulla base di un "principio di bilanciamento di spesa volto a favorire chi ancora resta fuori dal Ssn".