Speranza: "Da settembre 2020 super ticket abolito definitivamente" 

"Dal 1 settembre 2020 andrà a regime in maniera definitiva l'abolizione del super ticket". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando di averlo ritenuto sempre "una misura iniqua": "ogni volta che un individuo non riesce a curarsi per problemi economici è una sconfitta dello Stato, ogni volta che si riesce ad abbassare questa diga di accesso alle cure ci troviamo di fronte a una vittoria dello Stato".