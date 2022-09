Immigrazione, Meloni: "Chiediamo all'Europa una trattativa con i paesi nordafricani"

"Andiamo in Europa e chiediamo all'Europa una missione europea, cioè di andare insieme a trattare con i paesi del nord d'Africa e insieme la Libia fermare le partenze dei barconi. Quindi non considero il blocco navale come un atto di guerra come ci ripetono tutti i giorni". È questa la ricetta proposta da

Giorgia Meloni

"Dritto e Rovescio"

immigrazione

per contrastare l'

Per la leader di

Fratelli d'Italia

hotspot

: "L'Europa sarebbe più felice di adottare una soluzione del genere rispetto a una ridistribuzione di miglia di migranti - e ha aggiunto - vogliamo fermare gli incassi degli scafisti clandestini che sono la mafia del terzo millennio. Si fermano gli sbarchi, si aprono in Africa gligestiti dalla comunità internazionale e si valuta sempre lì chi ha diritto a essere ospitato come rifugiato in accordo con le autorità locali".