Elezioni, il 25 settembre si vota: la giornata politica in tempo reale

Il 25 settembre è il giorno delle elezioni politiche che daranno un nuovo volto al Parlamento.

In attesa del voto le forze politiche sono impegnate nella campagna elettorale. Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è arrivato il momento per il Paese di una legislatura seria che duri 5 anni. Oggi il Cdm si riunisce a Palazzo Chigi per vara il decreto Aiuti ter. A seguire il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa, insieme al ministro del Tesoro Franco, per illustare i temi del provvedimento.