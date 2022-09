Elezioni, Carlo Calenda: "Meloni non pronta per governare"

"Siamo di fronte a un doppio tsunami, l'anno prossimo saremo in recessione e avremo bisogno del governo più esperto possibile". Così il leader del Terzo Polo

Carlo Calenda,

Mattino Cinque

Giorgia Meloni

Matteo Renzi

intervistato a "" chiude all'ipotesi di appoggiare dopo il voto un esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia: "non ha l'esperienza necessaria per guidare il paese in questa situazione di difficoltà" - ha detto il segretario di Azione che sui rapporti conha poi aggiunto: "In politica non ho amici, io e Renzi condividiamo la stessa posizione mentre a destra litigano su tutto e a sinistra non esiste neanche la coalizione".

Sullo scenario delle alleanze dopo le elezioni del 25 settembre, Calenda punta ancora sull'attuale presidente del Consiglio: "

Mario Draghi

è al governo e se la destra non dovesse vincere inevitabilmente bisognerà fare un esecutivo di riappacificazione nazionale che affronti i problemi concreti del paese a partire dal caro energia".