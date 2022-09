Elezioni, Berlusconi: non possiamo fare nuovo debito

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "spera che non sia necessario" uno scostamento di bilancio.

"Ho anche indicato una strada per evitarlo - ha affermato -. Quello che è certo è che occorre a tutti i costi bloccare subito questa ondata di aumenti". Quanto all'alleanza di centrodestra in vista delle elezioni "con Meloni e Salvini i miei rapporti sono eccellenti. Ma non faremo gruppi comuni con nessuno. Non avrebbe nessuna logica, siamo alleati leali ma abbiamo storie diverse, culture politiche diverse, elettori diversi", ha concluso.