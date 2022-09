Elezioni 2022, Giuseppe Conte: "Reddito di cittadinanza? La maggior parte lo usa per integrare paghe da fame"

"Le truffe sul Reddito di cittadinanza? Sono meno dell'1%, ma bisogna pensare all'altro 99 che ne ha bisogno".

Giuseppe Conte

Movimento Cinque Stelle

"Pomeriggio Cinque"

difende la riforma simbolo delnel corso di una lunga intervista a. "La maggior parte delle persone lo utilizza per integrare paghe da fame - ha spiegato l'ex premier - ormai non c'è più la difficoltà di arrivare a fine mese, ma a metà mese".

"Le regioni di centrodestra stanno boicottando questa misura - ha detto - non mettendo nelle condizioni giuste persone che vogliono lavorare.

Giorgia Meloni

possiamo migliorarlo

ha detto che sono poltronari assuefatti dal metadone di Stato? Questa è una follia, è una cosa indegna. Certo,ma dobbiamo pensare che durante la pandemia ha salvato milioni di cittadini. Io penso che la politica con la "p" maiuscola non può permettersi di fare la guerra ai poveri. Per me quella di fare politica è una missione per aiutare chi non ha voce".