Elezioni 2022, Giorgia Meloni: "Con Fdi al governo nessuna modifica ai diritti civili"

"Se Fratelli d'Italia dovesse andare al governo, non ci sarà

nessuna modifica ai diritti civili

Giorgia Meloni

"Pomeriggio Cinque"

". A dirlo è la leader del partito,, che in una lunga intervista aha parlato a delle sue idee di governo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. "Rispetto all'ordinamento attuale - ha specificato Meloni - non ci saranno cambiamenti, le unioni civili resteranno: poi possiamo discutere di molte cose su cui non sono d'accordo come il diritto all'adozione o l'utero in affitto, ma non sono previsti al momento nel nostro ordinamento".

Meloni poi parla di

fake news

legge 194

legate a delle sue esternazioni sulla, che regolamenta l'aborto: "Non so più come dirlo - ha aggiunto - non voglio abolire o modificare la legge sull'aborto. L'unica cosa che vorrei fare è applicare meglio la prima parte della legge 194, aggiungere un diritto al diritto ad abortire che non viene toccato, e cioè: se una donna ritenesse di dovere abortire perché non ha alternative ma in realtà non vuole farlo, magari per una questione economica, perché deve abortire? Credo che questa donna debba avere la possibilità di fare una scelta diversa con l'aiuto dello Stato. Non voglio togliere diritti a nessuno, anzi ne vorrei aggiungere uno che a volte è mancato. Non capisco quale sia il problema della sinistra e di chi fa polemica su una materia del genere”.