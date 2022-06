Election day, seggi aperti: si vota per referendum sulla Giustizia e amministrative

Aperti i seggi per le Comunali e i referendum sulla Giustizia

Seggi aperti per l'election day: si vota per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 comuni tra cui 4 capoluoghi di Regione.

Un test per i partiti, anche dal punto di vista dell'affluenza. Si potrà votare dalle 07:00 fino alle 23:00. Subito dopo inizierà lo spoglio per i referendum; quello per le amministrative invece lunedì alle 14.