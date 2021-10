Elezioni amministrative 2021: tutti i candidati a sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi (PD, M5S) - Classe 1964, Gaetano Manfredi ha accettato l'invito dei democratici e dei pentastellati a scendere in campo con la coalizione formata dal centrosinistra e dal M5s alle prossime amministrative nel capoluogo partenopeo. Ex ministro dell'Università durante il governo Conte II, ha l'appoggio di Pd, M5s e Leu. "Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale. Adesso possiamo partire tutti insieme per costruire la città del futuro. Un grande sforzo che deve mettere in campo le migliori energie della città. Ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia" ha detto.



Antonio Bassolino (Bassolino per Napoli, Con Napoli, Bassolino sindaco, Napoli è Napoli, Bassolino sindaco) - Nato ad Afragola 74 anni fa, Bassolino ha alle spalle una lunga carriera politica: parlamentare del Pci-Pds, poi sindaco di Napoli dal '93 al 2000 quando è passato alla presidenza della Regione Campania fino al 2010. E' uno dei fondatori del Pd e, durante il governo D'Alema, è stato ministro del Lavoro. E' appoggiato dalle liste: Bassolino per Napoli, Carlo Calenda, Bassolino sindaco, Napoli E', Partito Lgbt con Napoli. Bassolino ha racchiuso il suo piano per la città di Napoli in quello che ha definito "Il progetto delle tre R": riparare, ricucire, rilanciare.



Catello Maresca (Lega, FDI, Fi) - Catello Maresca è il candidato sindaco del centrodestra a Napoli. Magistrato, 49 anni, ha lavorato come sostituto procuratore alla Procura di Napoli e alla DDA (Direzione distrettuale antimafia). Nel 2011 ha partecipato alle indagini che hanno portato all'arresto del boss Michele Zagaria. Insegna diritto e legislazione antimafia all'Università Vanvitelli e, nel suo programma, i giovani hanno un ruolo fondamentale. "I giovani sono il nostro futuro ma anche il nostro presente. È su di loro che dobbiamo puntare. A Napoli il 60 per cento della popolazione giovanile ha meno di 18 anni. Dobbiamo impedire che i nostri ragazzi, una volta formati, lascino la città". Maresca è sostenuto dalle liste Forza Italia, Fratelli d'Italia, Rinascimento Partenopeo, Essere Napoli, Napoli Capitale, Cambiamo! Partito Liberale Europeo.



Matteo Brambilla (M5S) - Originario di Monza, 52 anni, Matteo Brambilla è il candidato a sindaco di Napoli per il Movimento 5 stelle. Ex consigliere comunale di M5s, torna in campo con una nuova lista che accoglie coloro che sono contrari alla nuova direzione seguita dal movimento pentastellato, alleato del Pd in sostegno a Manfredi. E' appoggiato dalla lista Napoli in movimento.



Alessandra Clemente (Potere al Popolo, Civica 20-30, Alessandra Clemente sindaco, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano) - Avvocato, 34 anni, Alessandra Clemente è figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra. Dopo un periodo di formazione a New York, "ho ricevuto da parte del Sindaco de Magistris la nomina di Assessore alle Politiche Giovanili, creatività e innovazione del Comune di Napoli forse perché dei giovani ho la forza e lo sguardo trasparente e visionario, quello dei sogni che vanno sognati e poi realizzati" scrive sul suo sito web. Lavora per la Federazione Anti Racket Italiana. E' sostenuta dalle liste Napoli 2030, Potere al Popolo, Alessandra Clemente sindaco.



Giovanni Moscarella (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità) - Classe 1961, biologo, Giovanni Moscarella corre con il Movimento 3V, partito vicino alle posizioni no vax.



Rossella Solombrino (Equità Territoriale) - Manager finanziario, 36 anni, Rossella Solombrino corre per la carica di sindaco di Napoli con la lista Equità Territoriale. Si è formata professionalmente a Milano ma non ha mai dimenticato la sua città, Napoli. E proprio nel capoluogo campano è tornata impegnandosi in politica con l'aspirazione di valorizzare il Mezzogiorno.