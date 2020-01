Regionali 2020 in Calabria: come e quando si vota

Il 26 gennaio, dalle 7 alle 23, i calabresi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 30 consiglieri regionali . I quattro candidati che si contendono Palazzo Campanella sono Pippo Calippo per il Pd, Francesco Aiello per il M5s, Jole Santelli per il centrodestra (Lega, Forza Italia, FdI) e Carlo Tansi per tre liste civiche (Tesoro Calabria, Calabria Pulita e Calabria Libera). Lo spoglio delle schede inizierà alle 23:01.

No a voto disgiunto, solo una preferenza per consigliere Il sistema di voto in Calabria non permette il voto disgiunto: non si potrà votare quindi per una lista e per un candidato diverso da quello segnalato dalla lista o dalle liste che lo appoggiano. Inoltre si potrà esprimere solo una preferenza per consigliere: è esclusa la doppia preferenza di genere come avviene invece in altre regioni.

Si potrà votare per il solo candidato o per candidato e lista o solo per la lista L'elettore potrà esprimere la propria preferenza su una scheda unica che riporta il nome dei quattro candidati e le liste che lo appoggiano. Si può sbarrare a favore di un solo candidato o a favore del candidato e della lista che lo appoggia, questo ha ancora più valore quando si tratta di più liste, per premiare una forza politica particolare. Oppure si può scegliere di tracciare la propria preferenza su una lista e di conseguenza si esprimerà un voto nei confronti del candidato presidente collegato.

Soglie di sbarramento al 4% e all'8%Sono ammesse le liste che hanno superato il 4% dei voti e le coalizioni che hanno superato l'8%.

Premio di maggioranza al 55% Il candidato governatore vincente e la lista o liste che lo appoggiano avranno un premio di maggioranza al 55%, (saranno quindi garantiti almeno 16 seggi).