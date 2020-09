Elezioni, a Torino oltre la metà dei presidenti di seggio dà forfait: rimpiazzati

Sono stati 506 su 919 i presidenti di seggio che hanno rinunciato all'incarico a Torino, mentre le rinunce degli scrutatori sono state 1.487 su 2.800. Il Comune ha provveduto a sostituire i presidenti attingendo dal proprio personale inquadrato in fascia D. Per quanto riguarda gli scrutatori, per il momento ne è stato sostituito un terzo e l'operazione sarà completata entro sera grazie alla grande affluenza di giovani che hanno risposto all'appello.