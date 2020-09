Elezioni, a Milano 100 rinunce: il Comune cerca presidenti di seggio

Il Comune di Milano cerca presidenti di seggio in vista del referendum di domenica e lunedì sul taglio dei parlamentari. Sono state circa un centinaio, infatti, le rinunce last minute. Per questo l'amministrazione ha lanciato un vero e proprio appello via social per trovare sostituti. "Informiamo i cittadini del Comune di Milano che stiamo cercando presidenti di seggio per il referendum costituzionale", si legge nel messaggio.