Campagna elettorale solo da casa per il Covid, ma Iacopo Melio è campione di preferenze

Una campagna elettorale sono online, senza mai uscire di casa, in ossequio alle precauzioni anti-Covid, eppure con risultati eccezionali. E' quella condotta da Iacopo Melio, attivista disabile fondatore della Onlus #vorreiprendereiltreno. Grazie agli oltre 11mila voti è risultato il campione di preferenze nel collegio di Firenze città per le elezioni regionali in Toscana. “Dopo sette mesi sono uscito solo per votare", ha raccontato, spiegando che, dato il suo stato di salute, "il Covid sarebbe un problema enorme".