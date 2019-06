Sardegna: a Cagliari vince il centrodestra, Sassari verso il ballottaggio

Quasi terminati gli scrutini per le amministrative in Sardegna. A Cagliari la vittoria è andata al candidato di centrodestra Paolo Truzzo, che ha ottenuto il 50,12%. Ma la candidata di centrosinistra, Francesca Ghirra, non ci sta e chiede il riconteggio dei voti. A Sassari lo spoglio è ancora in corso: in vantaggio è il candidato del centrosinistra, Mariano Giovanni Agostino Brianda, con il 34,01%: si profila dunque un ballottaggio tra due settimane.