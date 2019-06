Comunali in Sardegna, nove sindaci eletti su ventotto: c'è il primo leghista

A urne appena chiuse sono già nove i sindaci eletti in Sardegna su 28 amministrazioni al voto . Si tratta di piccoli centri nei quali, già prima della rilevazione dell'affluenza alle 23 si era raggiunto il quorum del 50% utile per eleggere l'unico candidato a primo cittadino del paese. Tittino Cau è invece il primo sindaco della Lega di sempre in Sardegna. Rispetto alla precedente tornata elettorale, l'affluenza è in calo: ferma al 55,33%.

Si tratta dei comuni di Ortueri nel Nuorese (Francesco Carta), Sorradile nell'Oristanese (Pietro Arca) e Illorai (Titino Sebastiano Cau) e Putifigari (Giacomo Contini) nel Sassarese, Onanì (Clara Michelangeli) e Sarule (Paolo Ledda) in provincia di Nuoro, Esterzili (Renato Melis ), Genoni (Gianluca Serra) nel Sud Sardegna, Magomadas (Emanuele Cauli), in provincia di Oristano.



Tittino Cau è il primo sindaco della Lega - Tittino Cau è il primo sindaco leghista di sempre in Sardegna. A ufficializzarlo è il segretario regionale del Carroccio, e deputato, Eugenio Zoffili. "A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano - dice - festeggiamo il primo sindaco leghista in Sardegna, Tittino Cau. È una grande soddisfazione per il nostro movimento".



Affluenza in calo - E' in calo di circa otto punti l'affluenza alle comunali in Sardegna alla chiusura dei seggi alle 23. La percentuale dei votanti si attesa sul 55,3%, rispetto al 63,1% della precedente tornata elettorale per le amministrative. A Cagliari ha votato il 51,7% (60,2% nel 2016) degli aventi diritto, a Sassari il 54,7% (63,8%), mentre ad Alghero il 58,6% (63,9% cinque anni fa). Su base provinciale, nel Nuorese si arriva al il 61,4% (69% nelle elezioni precedenti), nella provincia del Sud Sardegna al 61,6% (69,1% prec.) e in quella di Oristano al 59,3% (64,2%). Nella citta' metropolitana di Cagliari hanno votato il 52,0% (60,5% nella scorsa tornata) degli aventi diritto, mentre in quella di Sassari il 56,8% (64,2% precedente).