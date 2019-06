Sardegna: a Cagliari vince il centrodestra, a Sassari si va al ballottaggio

Terminati gli scrutini per le amministrative in Sardegna . A Cagliari la vittoria è andata al candidato di centrodestra Paolo Truzzo , che ha ottenuto il 50,12%. Ma la candidata di centrosinistra, Francesca Ghirra , non ci sta e chiede il riconteggio dei voti. A Sassari Mariano Brianda (34,05%), candidato del centrosinistra, e Nanni Campus (30,54%), ex parlamentare di Forza Italia e An sostenuto da liste civiche, andranno al ballottaggio il 30 giugno.

A Cagliari i giochi si chiudono già al primo turno: Truzzo incassa infatti oltre la metà dei voti, e la sua avversaria diretta, Francesca Ghirra (centrosinistra) è distaccata di quasi 3 punti percentuali al 47,78%. Solo il 2,10% per il terzo candidato, Angelo Cremone, dei "Verdes". La Ghirra, però, non ci sta e chiede il riconteggio delle schede: "Ci sono ottanta voti per il ballottaggio. Serve prudenza per valutare cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono milletrecento schede nulle e oltre venti contestate".



Terminate le operazioni di scrutinio anche a Sassari: Brianda e Campus andranno al ballottaggio il 30 giugno. Brianda, sostenuto da Pd, Italia in Comune e Campo progressista, ha ottenuto il 34,05% dei voti (19.570). Campus, alla guida di cinque liste civiche, il 30,54% (17.555). Sconfitta per il candidato del centrodestra Mariolino Andria, sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito sardo d'Azione, che si è fermato al 16,31% (9.376 voti) e per il candidato del M5s, Maurilio Murru, che ha preso il 14,43% dei voti (8.296). L'affluenza è stata del 54,84%.



Ad Alghero il nuovo sindaco è Mario Conoci (Partito Sardo d'Azione): il candidato del centrodestra, con il 53,1% delle preferenze, ha sconfitto il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra, che si è fermato al 31,9%, mentre il candidato del Movimento 5 stelle, Roberto Ferrara, ha ottenuto il 14,98%. L'affluenza è stata del 58,6%, in calo rispetto alle precedenti amministrative (63,9%).