Salvini chiude la campagna elettorale con una stoccata a Di Maio: "Stufo di essere attaccato dai miei alleati"

Matteo Salvini ha tentennato, ma poi ha risposto alle frecciatine che Luigi Di Maio gli ha lanciato in questi ultimi giorni. Il leader della Lega, ospite di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”, ha dichiarato: "Mi aspetto di essere attaccato dai miei avversari politici. È giusto che mi critichino Renzi, Boldrini e Zingaretti, però mi sono stufato degli attacchi degli alleati”.



Appena entrato in studio il vicepremier leghista si è rifiutato di replicare alle dichiarazioni di Di Maio e ha detto: "Non rispondo agli insulti, io lavoro per gli italiani". Ma quando è stato inevitabile rispondere sulla questione ha concluso proprio con una battuta sul leader dei Cinquestelle: “Di Maio? Cosa posso dire, mi insulta un giorno sì e l’altro pure”.