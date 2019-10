Regionali in Umbria, Berlusconi: "Voto ha significato a livello nazionale" | Conte: "Chi lo dice strumentalizza"

"Che in Umbria vinceremo me lo dice il fatto che a San Giustino, di venerdì pomeriggio, c'è una marea di gente mentre a sentire Di Maio e Zingaretti sono in 20...". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a San Giustino per le regionali in Umbria. "Date una risposta a quei signori che sono venuti da Roma a dire che il voto dell'Umbria non conta.. Sono andati a parlare di terremoto a Narni, dove non c'è stato il terremoto, poi Conte ha detto che non è venuto in campagna elettorale... Ma veramente vi prendono per fessi?", ha aggiunto.