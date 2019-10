Regionali Umbria, Zingaretti: "Sconfitta netta, dobbiamo riflettere"

"La sconfitta in Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare. Il risultato conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza". Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e sulle scelte da fare".