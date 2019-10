Regionali Umbria, Marcucci (Pd): "Riflettere sulle alleanze"

Il primo a parlare della maggioranza di governo dopo il risultato delle regionali in Umbria è il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci. "E' una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", ha detto. "Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti".