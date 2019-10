Regionali Umbria, M5s: "Patto non ha funzionato, governo con altri non paga"

"Il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato. Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile". Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle dopo il risultato del voto in Umbria. "Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al governo con un'altra forza politica sacrifica il consenso del M5s".