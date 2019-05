Regionali Piemonte,per exit poll Cirio (centrodestra) verso vittoria

Il centrodestra guidato da Alberto Cirio si avvia verso la vittoria alle elezioni regionali in Piemonte contro l'uscente Sergio Chiamparino. Il secondo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai dà infatti Cirio in testa tra il 45 e il 49%, mentre Chiamparino si fermerebbe tra il 36,5 e il 40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con 12-16%. L'affluenza definitiva è stata del 63,34%, contro il 66,45% della precedente consultazione.