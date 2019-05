Europee, i Verdi di Germania sfondano... anche il grafico in onda in tv

Boom dei Verdi alle Europee; in particolare, in Germania, quello ambientalista diventa il secondo partito nel Paese e viene considerato il vero vincitore di questa tornata elettorale. Il movimento verde ha infatti, numeri alla mano, mangiato terreno al primo partito, l'Unione Cdu-Csu. E gli ambientalisti hanno ottenuto un risultato così sorprendente (a spoglio concluso si sono alla fine attestati al 20,5%, raddoppiando i consensi a fronte del precedente 9,8%) che nella maratona elettorale in onda in tv su Das Erste, il primo canale nazionale, il grafico, mandato in onda e commentato in studio dal conduttore, mostra un picco verde che supera le aspettative anche di chi lo aveva realizzato. "Quando va in crash anche il grafico che hai preparato. Onda verde" è il tweet dell'esponente del partito Terry Reintke, che accompagna il fermo immagine televisivo e mette in risalto l'exploit