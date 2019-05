Europee, Zingaretti: "Molto soddisfatti, Pd torna centrale"

"Siamo molto soddisfatti per l'esito elettorale. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti , commentando i primi risultati delle Europee. "Salvini emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso. Il governo esce ancora più fragile per divisioni interne di fronte ai grandi appuntamenti che lo aspettano", ha quindi aggiunto.

"Aggressione sovranista all'Ue fallita" - "L'aggressione sovranista alle istituzioni europee è fallita. Dentro il Parlamento europeo c'è un'ampia e solida maggioranza che vuole cambiare l'Europa ma rilanciare il sogno europeo. Questo colloca le forze sovraniste in una posizione di marginalità", ha aggiunto.



"Ora alternativa per salvare il Paese" - "Grazie agli italiani che sono tornati, che hanno guardato alla lista unitaria come una possibilita' per voltare pagina e aprire una fase nuova. Useremo la forza che ci viene dal risultato del voto per andare avanti innanzitutto sui contenuti e costruire un Piano per l'Italia imperniato su crescita, sviluppo, lavoro e giustizia sociale - ha dichiarato Zingaretti -. Un nuovo programma per salvare il nostro Paese".