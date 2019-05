Europee, Berlusconi: centrodestra unito vincente e FI indispensabile

"A livello locale, come a livello nazionale, appare evidente che l'unico progetto credibile e vincente è quello del centrodestra unito, all'interno del quale FI rappresenta la componente centrale e indispensabile". Lo afferma Silvio Berlusconi. "La maggioranza degli italiani è di centrodestra", ricorda annunciando "un Ufficio di presidenza per analizzare il risultato elettorale e per avviare un percorso di rinnovamento" all'indomani delle Europee.