Berlusconi a "Mattino Cinque": Nessun rimorso e sensi di colpa per i miei 9 anni al governo"

"Non ho nessun rimorso e senso di colpa per i miei 9 anni di governo". Così Silvio Berlusconi in studio a "Mattino Cinque", ricorda quando è stato presidente del Consiglio. "Le calunnie e i processi hanno penalizzato Forza Italia, ma io sono sono ancora al 25%".



"Sono solo 3 punti sotto Luigi Di Maio che è sempre in televisione", continua Berlusconi che accusa: "La colpa è degli italiani che non hanno capito che avrebbero dovuto votarmi di più".