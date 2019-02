Sparò a ladri, Salvini incontra in carcere imprenditore condannato | Anm: vicepremier delegittima la magistratura

E' polemica per la visita in carcere a Piacenza di Matteo Salvini ad Angelo Peveri , l'imprenditore condannato, insieme a un suo dipendente, per il tentato omicidio di uno dei tre romeni che furono sorpresi a rubare nell'ottobre del 2012 nel suo cantiere. Peveri ferì l'uomo gravemente con un colpo di fucile. Salvini: "Non doveva andare in carcere, sono pronto ad andare da Mattarella". Anm: "Così delegittima la magistratura".

"Angelo Peveri è un uomo che ha lavorato per cinquant'anni e trascorrerà ingiustamente la sua terza notte in carcere lontano dalla famiglia - ha sottolineato Salvini - il rapinatore invece è fuori con il portafogli pieno. Dal mio punto di vista non avrebbe dovuto nemmeno entrarci in carcere".



Anm: "Salvini delegittima la magistratura" - "Le decisioni in merito alle modalità e alla durata di una pena detentiva spettano non al Ministro dell'Interno, che ha fatto visita a un detenuto condannato con sentenza passata in giudicato, ma solo alla magistratura, che emette le sentenze in modo rigoroso e applicando le leggi dello Stato". Lo ha sottolineato l'Anm, rilevando che ogni tentativo di stravolgere le regole "delegittima il sistema giudiziario".



"Ogni tentativo di stravolgere queste regole rende un cattivo servizio e veicola una messaggio sbagliato ai cittadini, viola le prerogative della magistratura, delegittima il sistema giudiziario ed è contrario allo Stato di diritto e ai principi costituzionali, al cui rispetto dovrebbero concorrere tutti, specialmente chi ricopre importanti incarichi di governo".