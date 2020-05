Spadafora: "Serie A? Il 13 giugno si può ripartire. Le palestre riaprono il 25 maggio"

"Le palestre riapriranno il 25 maggio". Ad annunciarlo a "Stasera Italia" è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Oltre alle palestre, che riceveranno contributi a fondo perduto. Questo vale per centri danzi, circoli e personal trainer".

Tema caldo resta quello sulla ripresa del campionato di Serie A: "Tutti gli sport di squadra dovranno allenarsi in modo diverso per questa settimana - ha spiegato Spadafora - ma a sorpresa abbiamo capito che la Lega dice che ha difficoltà ad attuare il protocollo che ci ha proposto, ad esempio con le squadre in auto-isolamento, ma è una cosa che ci hanno proposto loro. La notizia che possiamo dare è che ce l’hanno proposto loro, se non possono farlo ne prendiamo altro, ma da lunedì ripartono tutti gli sport di squadra. Se la Figc ritiene che non ci siano le condizioni per autoisolare la squadra va bene, allora si adottino le regole per gli altri sport di squadra, purchè rispettino le altre regole. Giusta la ripartenza degli allenamenti e se tutto questo va in successione non vedo perchè il 13 giugno non si possa ripartire".