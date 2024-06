"Non ci sono le condizioni per fermare il campionato di calcio" dopo i 14 casi di positività al Genoa. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, prima di partecipare alla riunione di maggioranza sul testo unico di riforma dello sport. Spadafora ha poi definito "avventate" le prime dichiarazioni del viceministro alla salute, Sandra Zampa, che aveva parlato di campionato da sospendere, per fare dietrofront.