Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare Verdi-Si

Aboubakar Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.

Lo rendono noto gli esponenti del politico Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Luana Zanella, precisando che la decisione del deputato è stata presa "con la massima libertà". "Rispettiamo questa scelta che, seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto per le istituzioni - commentano i dirigenti - e per il valore dell'impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi".