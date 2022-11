Soumahoro: "Credo nell'integrità e nel rispetto"

Dopo l'autosospensione, Aboubakar Soumahoro spiega la sua decisione.

"Mi sono autosospeso dal gruppo perché credo fermamente nei valori dell'integrità, ma anche per rispetto e tutela della storia che mi porta qui, che non è solo la mia ma di tante migliaia di persone. Per questo sono giunto a questa decisione", ha spiegato infatti il deputato.