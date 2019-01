Sondaggio Tecnè per Tgcom24: crescono Fi e Pd | Esclusa l Italexit

Se si tornasse a votare per le Politiche, le urne portebbero diverse novità. La Lega, comunque in grande crescita rispetto al 4 marzo, è però in flessione nelle ultime settimane: il partito del segretario Matteo Salvini, infatti, scende dal 32,8% di gradimento all'attuale 31,2%, mentre avanza di pochissimo il M5s (dal 25,3% al 25,5%); il Movimento fondato da Beppe Grillo, però, lo scorso marzo ottenne il 32,5% dei consensi. Il dato più vistoso del sondaggio realizzto da Tecnè per Tgcom24 è il recupero di punti da parte di Forza Italia e Partito democratico: la formazione guidata da Silvio Berlusconi balza dal 10,8% al 12%, mentre il Pd recupera mezzo punto (dal 17,1% al 17,6%).