Sondaggio Tecnè: crescono sfiducia e preoccupazione per la Manovra

Durante il programma “Dentro i Fatti” il canale Tgcom24 ha mandato in onda un sondaggio Tecnè che ha preso in considerazione i seguenti aspetti.

Secondo la rilevazione dell’Istituto crescono i dubbi degli italiani sulla Manovra di governo rispetto alla precedente rilevazione di un mese fa. I giudizi positivi scendono dal 40% al 38% mentre quelli negativi salgono dal 49% al 52%.

A proposito di Manovra il 62% del campione si dice preoccupato della bocciatura europea perché l’Italia rischia l’isolamento, mentre il 37% non è preoccupato e la ritiene una ingerenza della Commissione Ue.



Gli italiani sono preoccupati degli andamenti di mercati e spread? Il 59% ha risposto sì, in aumento del 4% rispetto ad un mese fa. Il 38% ha detto invece di non temere alcuna crisi finanziaria contro il 33% di un mese fa. Drasticamente diminuiti gli indecisi passati dal 12% di un mese fa a solo il 3%.

Se si rivotasse oggi per le politiche, il sondaggio Tecnè vede una crescita della Lega che passa dal 30,9% di un mese fa al 32%. Perde consensi M5s, che passa dal 27,5% al 25,8%. Crescono il Pd che passa dal 17,3% al 18% e Forza Italia che sale dal 10,9% all’11,3%. Stabile Fdi.