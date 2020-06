Soldi da Maduro al M5s, Davide Casaleggio: non permetterò che si infanghi il nome di mio padre

"Il Movimento 5 stelle è sempre stato finanziato in modo trasparente e siamo gli unici ad aver reso pubblici tutti i bilanci, anche di dettaglio, prima ancora che fosse la legge a richiederlo". Lo afferma Davide Casaleggio in relazione alla notizia sui tre milioni di euro con cui Nicolas Maduro avrebbe finanziato il M5s nel 2010. "Il governo venezuelano ha smentito la fake news - aggiunge -. Non permetterò che si infanghi il nome di mio padre".