Sisma, Aula deserta durante discussione Deputati contro lo scatto: "Cialtronata"

L'Aula di Montecitorio vuota durante la discussione del decreto sisma : è l'immagine deprimente che sui social sta scatenato rabbia e indignazione nonostante ormai sia uno scatto risalente a due giorni fa. La foto, postata lunedì su twitter dal deputato del Pd Filippo Sens i, è diventata virale in poche ore ed è rimbalzata sulle prime pagine di molti quotidiani. Risultato? I colleghi onorevoli non si sono scusati ma al contrario hanno attaccato il dem: "Una cialtronata, ha violato il regolamento".

Al momento del primo scatto, alle 10.38 di lunedì, oltre a Sensi per il Pd erano presenti in Aula Emanuele Fiano, Mario Morgoni, Stefania Pezzopane; poi Silvia Fregolent (Iv), Paolo Trancassini (Fdl), Simone Baldelli (Fi), Patrizia Patrizia Terzoni (M5S). Sei, in tutto. Diventati poi una ventina in serata, quando si è iniziato a discutere anche di emergenza climatica e ambientale. Pochi, troppo pochi. Prevedibile il risentimento dell'opinione pubblica, meno quello dei deputati assenti che sono passati all'attacco.

C'è chi, come riporta "Il Tempo" (che è stato il primo quotidiano a pubblicare lo scatto), accusa la violazione del regolamento che vieterebbe di scattare foto "interne", e dunque chiede una punizione per questa "cialtronata"; o chi denuncia una vera "rapina" fatta dal Pd per danneggiare gli altri partiti. Qualche dem ricorda che anche la Meloni la scorsa settimana si era filmata con lo stesso proposito e violando l'identico divieto in un giovedì desolato con un Transatlanico vuoto. Qualcun altro ancora si è giustificato spiegando che la presenza in Aula non è obbligatoria e lunedì non era il momento del voto. Sarà. Ma di fatto resta che in una discussione che avrebbe dovuto cercare di risolvere i problemi di una ricostruzione ancora inesistente dopo il sisma del 2016, non c'era nessuno.